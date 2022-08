Covid, Ciccozzi: Senza mascherina a scuola tanti casi ma niente allarmismi (Di lunedì 29 agosto 2022) Quest’anno, dopo tre anni in cui l’uso delle misure anti-Covid ha tenuto a bada anche l’influenza, “questa malattia stagionale ritornerà. Non ci sarà più la mascherina a scuola ed è evidente che ci potranno essere tanti casi. Ma niente allarmismi, siamo nella norma”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. L’influenza, aggiunge l’esperto, “arriverà come sempre in autunno”, “avremo il picco tra gennaio e febbraio”, sarà “più pesante solo perché in questi tre anni non l’abbiamo vista”, aggiunge Ciccozzi, ma “nemmeno si può pensare di tenere la mascherina per sempre seppure, a mio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) Quest’anno, dopo tre anni in cui l’uso delle misure anti-ha tenuto a bada anche l’influenza, “questa malattia stagionale ritornerà. Non ci sarà più laed è evidente che ci potranno essere. Ma, siamo nella norma”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Massimo, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. L’influenza, aggiunge l’esperto, “arriverà come sempre in autunno”, “avremo il picco tra gennaio e febbraio”, sarà “più pesante solo perché in questi tre anni non l’abbiamo vista”, aggiunge, ma “nemmeno si può pensare di tenere laper sempre seppure, a mio ...

infoitsalute : Ciccozzi, aumento casi Covid non preoccupante ma inammissibile numero morti - infoitsalute : Ciccozzi, aumento casi Covid non preoccupante ma inammissibile numero morti - telodogratis : Ciccozzi, aumento casi Covid non preoccupante ma inammissibile numero morti - tittiacquario : Ma voi, pensate che tutte le persone che corteggiano come morti di #COVID19 siano effettivamente morti di #COVID ?… - infoitsalute : Ciccozzi, aumento casi Covid non preoccupante ma inammissibile numero morti -