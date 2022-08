Covid bollettino 29 ago | 8 355 nuovi casi e 60 morti

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 29 agosto 2022) Sono 8.355 idi positività al-19 (ieri 17.647) e 60 i decessi (ieri 41) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 175.407 vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 62.967 (ieri 117.767), con un tasso di positività, ieri pari al 15%, che oggi scende al 13,3%. Sul fronte del sistema sanitario, le terapie intensive rimangono invariate, ieri +2, con 15 ingressi del giorno, per un totale di 229. I ricoveri ordinari sono invece 3 in più, ieri -40, per un totale di 5.631.