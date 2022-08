Covid a scuola, il Miur invia il vademecum con le nuove regole agli istituti: abolita la Dad per gli studenti positivi e la rilevazione della temperatura (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Miur ha redatto un vademecum destinato alla scuola che abolisce il ricorso alla Dad per gli studenti che risultano essere positivi al Covid. Tra le novità presenti nel documento, anche la revoca dell’obbligo di misurare la temperatura prima di entrare negli istituti scolastici. Settimana corta e Dad contro il caro energia: il no dei sindacati Il mondo della scuola si è spaccato in due dopo la proposta di chiudere gli istituti scolastici il sabato per contrastare il caro energia ricorrendo alla DaD. “Da quello che sappiamo non sarà possibile che le scuole attivino la Dad autonomamente, sia per i malati di Covid che per i lungodegenti a casa. Siamo ovviamente contrari a che ogni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilha redatto undestinato allache abolisce il ricorso alla Dad per gliche risultano essereal. Tra le novità presenti nel documento, anche la revoca dell’obbligo di misurare laprima di entrare negliscolastici. Settimana corta e Dad contro il caro energia: il no dei sindacati Il mondosi è spaccato in due dopo la proposta di chiudere gliscolastici il sabato per contrastare il caro energia ricorrendo alla DaD. “Da quello che sappiamo non sarà possibile che le scuole attivino la Dad autonomamente, sia per i malati diche per i lungodegenti a casa. Siamo ovviamente contrari a che ogni ...

