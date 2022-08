Covid | 8 355 nuovi positivi e 60 morti nelle ultime 24 ore

(Di lunedì 29 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 8.355 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 62.967 tamponi effettuati24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica, emesso dal Ministero della Salute. Sono 60 i decessi, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 175.407. A livello di ospedalizzazioni, sono 5.631 i ricoverati con sintomi (tre in più di ieri), dei quali 229 in terapia intensiva, dato invariato rispetto a ieri. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

