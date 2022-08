Cos’è la missione Artemis I della NASA verso la Luna che parte oggi e come fare per vederla (Di lunedì 29 agosto 2022) È la prima missione del programma Artemis che nel 2025 riporterà l’umanità sulla Luna. Verrà testato il più potente razzo che ha mai lasciato la Terra, la capsula Orion che orbiterà intorno alla Luna e ci saranno dieci piccoli satelliti con compiti speciali.... Leggi su dday (Di lunedì 29 agosto 2022) È la primadel programmache nel 2025 riporterà l’umanità sulla. Verrà testato il più potente razzo che ha mai lasciato la Terra, la capsula Orion che orbiterà intorno allae ci saranno dieci piccoli satelliti con compiti speciali....

IlSodo : RT @aciapparoni: Qualcuno qui si inalbera quando si parla di neo-comunismo. Be', blocco degli sfratti per 2 anni senza alcun risarcimento c… - SusiTolin : RT @aciapparoni: Qualcuno qui si inalbera quando si parla di neo-comunismo. Be', blocco degli sfratti per 2 anni senza alcun risarcimento c… - ananassobasso : RT @aciapparoni: Qualcuno qui si inalbera quando si parla di neo-comunismo. Be', blocco degli sfratti per 2 anni senza alcun risarcimento c… - Foy84 : RT @aciapparoni: Qualcuno qui si inalbera quando si parla di neo-comunismo. Be', blocco degli sfratti per 2 anni senza alcun risarcimento c… - Gabriele885 : RT @aciapparoni: Qualcuno qui si inalbera quando si parla di neo-comunismo. Be', blocco degli sfratti per 2 anni senza alcun risarcimento c… -