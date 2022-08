Cosa sono i deserti alimentari che fanno paura ai goverrni (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - “Immagina di dover camminare per più di 20 minuti per comprare della frutta. Questa è la realtà per quasi il 40% della popolazione statunitense”, scrive il Paìs in un servizio in cui affronta il tema dei “deserti alimentari”. Ovvero quell'area urbana in cui è necessario percorrere più di un miglio, cioè 1,6 chilometri di strada, a piedi o in macchina o con i mezzi pubblici, “per trovare un negozio di alimentari che venda cibo sano”. I deserti alimentari, secondo la definizione che ne dà il Dipartimento Agricoltura degli Stati Unti, sono quartieri in cui vivono persone socialmente svantaggiate con scarso accesso a prodotti freschi e soprattutto sani. In molte di queste lande desolate non ci sono supermercati, né si incontrano altri tipi di negozi dove ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - “Immagina di dover camminare per più di 20 minuti per comprare della frutta. Questa è la realtà per quasi il 40% della popolazione statunitense”, scrive il Paìs in un servizio in cui affronta il tema dei “”. Ovvero quell'area urbana in cui è necessario percorrere più di un miglio, cioè 1,6 chilometri di strada, a piedi o in macchina o con i mezzi pubblici, “per trovare un negozio diche venda cibo sano”. I, secondo la definizione che ne dà il Dipartimento Agricoltura degli Stati Unti,quartieri in cui vivono persone socialmente svantaggiate con scarso accesso a prodotti freschi e soprattutto sani. In molte di queste lande desolate non cisupermercati, né si incontrano altri tipi di negozi dove ...

scottecs : E poi che cosa sono le password? - matteosalvinimi : I libri di scuola sono un salasso per le famiglie. Come aiutare gli italiani? Ecco la proposte della Lega. Fatemi s… - FBiasin : Del nuovo difensore del #Milan, Malick #Thiaw, non so una mazza, ma i parametri - 21 anni, costo e ingaggio contenu… - fearlessxdlibyh : ma che cazzo sono andata a dormire e mi sono svegliata con foto di taylor, harry con un premio e notizie di louis C… - ErikaBenedetti6 : @stefanotax Io lo faccio con le marie chi non sa cosa sono o non è toscano o è troppo giovane -