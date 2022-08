Cosa rischia l’Iraq negli scontri tra Washington e Teheran in Siria (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli scambi di artiglieria in cui sono stati coinvolti combattenti iracheni filoiraniani fanno temere che le tensioni tra Stati Uniti e Iran al confine con la Siria possano aggravare il caos nel paese. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli scambi di artiglieria in cui sono stati coinvolti combattenti iracheni filoiraniani fanno temere che le tensioni tra Stati Uniti e Iran al confine con la Siria possano aggravare il caos nel paese. Leggi

