Cosa indosserà Rocío Morales al Festival di Venezia? Il suo stile regala indizi (Di lunedì 29 agosto 2022) Il countdown segna -2 giorni all’inizio del Festival del Cinema di Venezia e la curiosità si fa sempre più grande. Tra le star più attese sul Red Carpet, insime ad attori ed attrici, c’è anche la bellissima Rocio Morales, che quest’anno sarà la madrina dell’evento. Dai tratti latini ed uno stile riconoscibile, il toto-abito è già iniziato. Come si vestirà per la conduzione della serata d’apertura e quella di chiusura? Tra moda e cinema: chi è Rocio Morales Quella di Rocío Muñoz Morales è una carriera costellata di successi. Nasce come modella a Madrid, dove vive e studia per diventare attrice. Dopo alcune serie per la tv nazionale debutta nel 2012 nel cinema italiano, con ‘Immaturi – Il viaggio’. Dopodiché si guadagna un ruolo nella serie di Rai1 ‘Un passo dal cielo’ ... Leggi su amica (Di lunedì 29 agosto 2022) Il countdown segna -2 giorni all’inizio deldel Cinema die la curiosità si fa sempre più grande. Tra le star più attese sul Red Carpet, insime ad attori ed attrici, c’è anche la bellissima Rocio, che quest’anno sarà la madrina dell’evento. Dai tratti latini ed unoriconoscibile, il toto-abito è già iniziato. Come si vestirà per la conduzione della serata d’apertura e quella di chiusura? Tra moda e cinema: chi è RocioQuella diMuñozè una carriera costellata di successi. Nasce come modella a Madrid, dove vive e studia per diventare attrice. Dopo alcune serie per la tv nazionale debutta nel 2012 nel cinema italiano, con ‘Immaturi – Il viaggio’. Dopodiché si guadagna un ruolo nella serie di Rai1 ‘Un passo dal cielo’ ...

