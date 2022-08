(Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo il Corriere dello Sport Cristianonon giocherà col. Decisivi sia l’acquisto di Antony da parte dello United e anche la voglia didi giocare col Chelsea. Ilricorda le condizioni di De Laurentiis: 130 milioni di euro per Osimhen e copertura dell’80-85 percento dell’ingaggio da 24 milioni di. Lo United non ha effettuato alcuna proposta per Osimhen e quindi niente. L'articolo ilsta.

CorSport : #Ronaldo al #Napoli, affare sfumato: motivi e retroscena ?? - napolista : Corsport: è sfumato Ronaldo al Napoli Dallo United nessuna offerta per Osimhen e il portoghese vorrebbe giocare ne… - CorSport : #Ronaldo al #Napoli, affare sfumato: motivi e retroscena ?? -

IlNapolista

... non sta certo a guardare almeno secondo quanto risulta alche descrive una situazione di ... Tottenhamnonostante Conte. Anche secondo il Tottenham , allenato da Antonio Conte suo ...È difficile dargli torto dopo il festival dell'assurdo andato in scena per lo scudetto, visto che a Roma hanno festeggiato giorni la Conference League. Leggere sulfrasi come "Per ... Corsport: è sfumato Ronaldo al Napoli - ilNapolista “La valutazione di partenza di Fabian è 25 milioni di euro, ma molto dipende dagli sviluppi del binario parallelo: quello della trattativa tra Navas e il Psg sul valore della buonuscita” “L’operazione ...Ormai sfumata la pista che porta Onyedika, il Milan ha messo gli occhi su altri obiettivi. "Il Milan accelera per Onana", titola così il Corriere dello Sport in prima pagina in taglio laterale. Dopo ...