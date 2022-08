Corso di aggiornamento obbligatorio per amministratori (Di lunedì 29 agosto 2022) Al via il 16 settembre p.v. il III° Corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi del DM140/2014 per l’anno formativo 2021/2022. Il Corso, della durata di 19 ore complessive oltre l’esame finale, si svolgerà nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 settembre in presenza, presso la nostra sede di Via Vincenzo Bellini, 43 a Bergamo, e on line nel rispetto degli ultimi DPCM. Con il Decreto del Ministero della Giustizia nr 140 del 13 agosto 2014 è stato sancito l’obbligo per tutti gli amministratori di condominio di frequentare ogni anno formativo un Corso di aggiornamento di almeno 15 ore e superane l’esame finale. Per anno formativo non si intende l’anno solare ma dal 9 ottobre all’8 ottobre dell’anno successivo, pertanto il Corso di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 agosto 2022) Al via il 16 settembre p.v. il III°diai sensi del DM140/2014 per l’anno formativo 2021/2022. Il, della durata di 19 ore complessive oltre l’esame finale, si svolgerà nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 settembre in presenza, presso la nostra sede di Via Vincenzo Bellini, 43 a Bergamo, e on line nel rispetto degli ultimi DPCM. Con il Decreto del Ministero della Giustizia nr 140 del 13 agosto 2014 è stato sancito l’obbligo per tutti glidi condominio di frequentare ogni anno formativo undidi almeno 15 ore e superane l’esame finale. Per anno formativo non si intende l’anno solare ma dal 9 ottobre all’8 ottobre dell’anno successivo, pertanto ildi ...

