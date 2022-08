Corsera: Ronaldo-Napoli, oggi arriva la proposta di 100 milioni dello United per Osimhen (Di lunedì 29 agosto 2022) È un giorno importante per Ronaldo a Napoli. Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive che Mendes è fiducioso e che Ronaldo ha dovuto incassare il no del Chelsea e ha detto sì al club azzurro. L’operazione decolla se il Manchester United, così come assicurato dall’agente di CR7 e regista della trattativa Jorge Mendes, presenterà l’offerta da 100 milioni per Osimhen. Il presidente Aurelio De Laurentiis (che ne chiede 130). L’azienda Ronaldo si muove così, De Laurentiis lo sa e accetta patti e condizioni, rinunciando ai diritti di immagine del calciatore ma pagandogli soltanto il 25 per cento del suo stipendio attuale (24 milioni). Sull’altro piatto della bilancia c’è una plusvalenza mostruosa su Osimhen e un effetto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) È un giorno importante per. Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive che Mendes è fiducioso e cheha dovuto incassare il no del Chelsea e ha detto sì al club azzurro. L’operazione decolla se il Manchester, così come assicurato dall’agente di CR7 e regista della trattativa Jorge Mendes, presenterà l’offerta da 100per. Il presidente Aurelio De Laurentiis (che ne chiede 130). L’aziendasi muove così, De Laurentiis lo sa e accetta patti e condizioni, rinunciando ai diritti di immagine del calciatore ma pagandogli soltanto il 25 per cento del suo stipendio attuale (24). Sull’altro piatto della bilancia c’è una plusvalenza mostruosa sue un effetto ...

