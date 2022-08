Corruzione al Ministero dell’Istruzione: ‘Mazzette in cambio di appalti per 23 milioni di euro’ (Di lunedì 29 agosto 2022) Scandalo, o presunto tale in attesa dell’ormai quasi certo processo, al Ministero dell’Istruzione. Nel mirino della Giustizia è finita Giovanna Boda, ex capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, nonché alcuni componenti del suo staff. Le accuse per lei e altre 14 persone sono gravi e vanno dalla Corruzione, alla rivelazione di segreto d’ufficio fino alla turbata libertà di incanti (ovvero l’ottenere un’irregolare aggiudicazione di una gara allontanando altri concorrenti o comunque influenzando la libera concorrenza, ndr). Per l’accusa, la Boda avrebbe ricevuto per lei e il suo staff “indebitamente la dazione o la promessa di denaro per complessivi 3,2 milioni di euro”. La Boda, quando fu accusata di Corruzione, tentò il suicidio. Era il 14 aprile del 2021 e la donna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022) Scandalo, o presunto tale in attesa dell’ormai quasi certo processo, al. Nel mirino della Giustizia è finita Giovanna Boda, ex capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, nonché alcuni componenti del suo staff. Le accuse per lei e altre 14 persone sono gravi e vanno dalla, alla rivelazione di segreto d’ufficio fino alla turbata libertà di incanti (ovvero l’ottenere un’irregolare aggiudicazione di una gara allontanando altri concorrenti o comunque influenzando la libera concorrenza, ndr). Per l’accusa, la Boda avrebbe ricevuto per lei e il suo staff “indebitamente la dazione o la promessa di denaro per complessivi 3,2di euro”. La Boda, quando fu accusata di, tentò il suicidio. Era il 14 aprile del 2021 e la donna ...

