Corriere della Sera – Navas e Ronaldo al Napoli | é il giorno giusto per chiudere

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 29 agosto 2022) Keylore Cristianoalsecondosi puòla doppia operazione. A tirare i fili c’è sempre Jorge Mendes che ha ingestione sia il portiere del Psg che l’attaccante del Manchester United. Spettatore interessato è ilche con Aurelio De Laurentiis ha dettato le condizioni dei due affari.arriva alsolo a titolo gratuito e con ingaggio pagato al minimo, ancora meglio se la società azzurra non debba pagare nulla. Contestualmente Mendes deve portare un’offerta per Victor Osimhen, con De Laurentiis che vuole almeno 130 milioni di euro. Calciomercato:alUna missione non semplice ma che il ...