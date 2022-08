Coronavirus, oggi in Italia 8.355 nuovi contagi e 60 morti (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono 8.355 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.647. Le vittime sono 60, in aumento rispetto alle 41 di ieri. I... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono 8.355 ida Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri iati erano 17.647. Le vittime sono 60, in aumento rispetto alle 41 di ieri. I...

