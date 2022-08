Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 agosto: 8.355 nuovi casi, i morti sono 60 (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 8.355 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 17.647. I tamponi effettuati sono 62.967, contro i 117.767 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,3% (ieri era al 15%). sono 60 i morti, nessun posto letto occupato in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 29 agosto (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 229, con 15 ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle ultime 24 orestati 8.355 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 17.647. I tamponi effettuati62.967, contro i 117.767 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,3% (ieri era al 15%).60 i, nessun posto letto occupato in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 29(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 229, con 15 ...

