Corona virus: Italia, 668764 attualmente positivi a test (-11130 in un giorno) con 175407 decessi (60) e 20970685 guariti (19417). Totale di 21814856 casi (8355) Dati della protezione civile: effettuati tamponi (Di lunedì 29 agosto 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 668764 attualmente positivi a test (-11130 in un giorno) con 175407 decessi (60) e 20970685 guariti (19417). Totale di 21814856 casi (8355) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 29 agosto 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(60) e).di) proviene da Noi Notizie..

FrancescoGebbi2 : @AleVirtu @ladyonorato Questa che l'ex presidente abbia detto queste cose in questi termini sono balle manipolate d… - GiorgioaSnaide6 : @Cartabellotta vaccini sconosciuti, fabbricati in tre mesi ( caso strano. Non si conosce il virus Corona, diffuso,… - Pixty3 : @LaVeritaWeb ?#Italia #elezioni #ElezioniPolitiche2022 1,5 MILIONI DI EURO per un virologo che presenta LA PROVA… - AndreaSALIERI6 : Il virus si chiama corona in omaggio a Elsabettall° - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 5.628 Isolamento domiciliare: 674.037 Attualmente positivi: 679.8… -