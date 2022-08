Cori contro i napoletani, multa da 15mila euro alla Fiorentina (Di lunedì 29 agosto 2022) 15mila euro di ammenda alla Fiorentina. E’ quanto stabilito dal Giudice Sportivo in merito alle gare disputate nella giornata di ieri. In seguito al match con il Napoli, il club viola è stato sanzionato: “per avere suoi sostenitori, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente Cori insultati di matrice territoriale, nonché Cori L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 29 agosto 2022)di ammenda. E’ quanto stabilito dal Giudice Sportivo in merito alle gare disputate nella giornata di ieri. In seguito al match con il Napoli, il club viola è stato sanzionato: “per avere suoi sostenitori, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamenteinsultati di matrice territoriale, nonchéL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

TOSADORIDANIELA : RT @GioFrezzetti: Per la @FIGC e la @SerieA gli episodi avvenuti in #FiorentinaNapoli e i cori contro #Napoli valgono 15mila euro di multa.… - CalcioFinanza : Cori contro i napoletani, multa da 15mila euro alla #Fiorentina - Nai1926_ : ?? Meritiamo di non giocare i mondiali quest'anno come i prossimi. ?? #Fiorentina, solo 15mila euro di multa. Quest… - lor_ciro : RT @GioFrezzetti: Per la @FIGC e la @SerieA gli episodi avvenuti in #FiorentinaNapoli e i cori contro #Napoli valgono 15mila euro di multa.… - TolliVincenzo : RT @GioFrezzetti: Per la @FIGC e la @SerieA gli episodi avvenuti in #FiorentinaNapoli e i cori contro #Napoli valgono 15mila euro di multa.… -