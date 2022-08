Coppa Italia di Eccellenza, sassi e bottiglie contro la polizia: arrestati cinque agrigentini (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono stati arrestati i cinque agrigentini, tutti tra i 18 e i 30 anni di età, che, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno lanciato sassi e bottiglie contro i poliziotti in servizio allo stadio Esseneto, dove si è giocata la gara andata di primo turno, fra Akragas e Pro Favara, di Coppa Italia di Eccellenza. Gli ufficiali sono stati medicati presso il locale pronto soccorso, dopo aver subito dei traumi giudicati guaribili in cinque giorni. Ai cinque arrestati, ora ai domiciliari, sono state contestate le ipotesi di reato di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale, ma anche lesioni personali e lancio di materiali pericolosi in occasione di manifestazioni sportive. ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono stati, tutti tra i 18 e i 30 anni di età, che, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno lanciatoi poliziotti in servizio allo stadio Esseneto, dove si è giocata la gara andata di primo turno, fra Akragas e Pro Favara, didi. Gli ufficiali sono stati medicati presso il locale pronto soccorso, dopo aver subito dei traumi giudicati guaribili ingiorni. Ai, ora ai domiciliari, sono state contestate le ipotesi di reato di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale, ma anche lesioni personali e lancio di materiali pericolosi in occasione di manifestazioni sportive. ...

