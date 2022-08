(Di lunedì 29 agosto 2022) Paddock aperto e vetture da sogno per la seconda edizione della, concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture d'epoca e da competizione, in programma su una parte del ...

Paddock aperto e vetture da sogno per la seconda edizione della, concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture d'epoca e da competizione, in programma su una parte del vecchio tracciato della Targa Florio sabato 3 e domenica 4 ...Luogo del contendere sarà la terra di Sicilia, nell'ambito dellache si terrà il 3 e 4 settembre prossimi. Una sana competizione, che vedrà girare le più belle auto d'epoca del mondo. Coppa Floriopoli 2022, fascino e spettacolo sulle strade delle Madonie - QN Motori I due piloti iridati hanno accettato la sfida di correre contro i nemici della cultura automobilistica con BizzarriniA3C e Pantera DeTomaso Gr4.PALERMO (ITALPRESS) - Tutto pronto pr l'edizione 2022 della Coppa Floriopoli, in programma su una parte del vecchio tracciato della Targa Florio sabato 3 e ...