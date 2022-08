Controffensiva ucraina | conquistati quattro villaggi vicino Kherson occupati dai russi

(Di lunedì 29 agosto 2022) La guerra non si ferma e chissà se è entrata in una nuova fase: con l'avvio della, gli ucraini avrebbero riconquistatoche erano primadai

EuropaToday

La guerra non si ferma e chissà se è entrata in una nuova fase: con l'avvio della, gli ucraini avrebbero riconquistato quattro villaggi vicino Kherson che erano prima occupati dai russi. Lo ha detto una fonte militare alla Cnn, sottolineando che "l'obiettivo è ......40 Mosca: respinta l'offensiva degli ucraini a Kherson e Mykolaiv 16:03 Kiev annuncia: partita laa Kherson. Mosca nega: notizia falsa 15:43 Zaporizhzhia, i russi: bombardamento ... "L'Ucraina ha iniziato la controffensiva": ecco gli obiettivi di Kiev Una guerra di propaganda combattuta nelle stesse ore qualche centinaio di chilometri più a sud, dove l'esercito ucraino ha annunciato l'avvio di una massiccia controffensiva su Cherson, che i russi ha ...