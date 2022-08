Contro Whittaker servirà il miglior Marvin Vettori

(Di lunedì 29 agosto 2022) Nell’ultimissimo periodo il panorama di fighter italiani di MMA sembra più florido del solito, ma quando si parla di UFC ci siamo abituati a meteore da toccata e fuga. Qualche fissa ha illuminato le nostre nottate fatte di tifo, poche gioie e molte sofferenze. Da Alessio Sakara in poi la sensazione è che anche se sono sempre di più gli italiani ad avere qualcosa da dire nell’ottagono, sono pochi quelli in grado di mantenere un posto stabile ai piani più alti. Abbiamo visto passare, con risultati alterni, fighter d’alto calibro come Carlo Pedersoli jr., Mara Romero Borella, Danilo Belluardo. Tutti combattenti degni dei grandi palchi ma che, per un motivo o per un altro, non hanno espresso al massimo il loro valore. Hanno evidenziato un valore indiscutibile (la vittoria di Pedersoli su Dalby, quella di Borella su Taila Santos) ma la promotion di MMA più importante al mondo raramente ...

psbrdx : Speriamo vinca Pereira contro Adesanya così Vettori può avere un'altra chance titolata se vince con Whittaker -

