Contrasto del Cyberbullismo a Campobasso | l’iniziativa

Contrasto DEL Cyberbullismo Campobasso-Oggi, lunedì 29 agosto, presso la sede, dell'Istituto comprensivo statale "L.Montini" di Campobasso prende avvio il progetto 'Pillole Di Cyberbullismo'. Questo è destinato agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado. La finalità del progetto è quella di offrire ai ragazzi spunti di riflessione sulla prevenzione e sul Contrasto del fenomeno del bullismo e del Cyberbullismo. Gli incontri, dal 29 agosto al 9 settembre, permetteranno ai ragazzi di conoscere i principali scenari che potranno affrontare in determinate circostanze, attraverso un laboratorio attivo che stimolerà la vita di gruppo. In una società caratterizzata da continui episodi di violenza e ...

