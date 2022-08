Conte: “Se si tocca il reddito di cittadinanza si rischia la rivolta” (Di lunedì 29 agosto 2022) Conte difende a spada tratta il reddito di cittadinanza. L’ex presidente del Consiglio, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato delle proposte politiche del Movimento Cinque Stelle. Non sono mancati attacchi al centrosinistra e al centrodestra. A suo avviso l’unico terreno su cui sconfiggere Giorgia Meloni e Matteo Salvini è quello delle proposte, specie in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marine Le Pen a Bruxelles: con l’Italia solo “vendetta” Nasce il “navigator”, il tutor per il reddito di cittadinanza Italia Viva vuole modificare il reddito di cittadinanza Conte non vuole polemiche sulla scuola Di Maio insiste sul taglio dei parlamentari ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 29 agosto 2022)difende a spada tratta ildi. L’ex presidente del Consiglio, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato delle proposte politiche del Movimento Cinque Stelle. Non sono mancati attacchi al centrosinistra e al centrodestra. A suo avviso l’unico terreno su cui sconfiggere Giorgia Meloni e Matteo Salvini è quello delle proposte, specie in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marine Le Pen a Bruxelles: con l’Italia solo “vendetta” Nasce il “navigator”, il tutor per ildiItalia Viva vuole modificare ildinon vuole polemiche sulla scuola Di Maio insiste sul taglio dei parlamentari ...

fabry668 : RT @SimoAlex61: @myrtamerlino Veramente #Conte ha ribadito di avere fatto bene a silurarlo e con lui tutti noi siamo convinti che ha fatto… - SimoAlex61 : @myrtamerlino Veramente #Conte ha ribadito di avere fatto bene a silurarlo e con lui tutti noi siamo convinti che h… - Paola91333281 : @Pezzadazienda Civati non è Conte. Quando sparate così a cassio sembrate il FQ o la destra. Abbiamo 2 enormi priori… - agnello_sabrina : @EnricoLetta 6 mesi indietro.... come sempre quando ti tocca paragonarti a Conte.... - PillaPaladini : RT @Ellyssima: @MicheleBonates3 @PoliticaPerJedi @RadioRadicale Eccallà. Come si tocca Conte parte l'intifada -