Conte: inchiesta Tpi su lavoro nero svela realtà sfruttamento (Di lunedì 29 agosto 2022) "Per mesi ci siamo sentiti dire che non si trovavano lavoratori stagionali per colpa del Reddito di cittadinanza, una fake news smentita dai dati dell'Inps ma amplificata da esponenti del centrodestra ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) "Per mesi ci siamo sentiti dire che non si trovavano lavoratori stagionali per colpa del Reddito di cittadinanza, una fake news smentita dai dati dell'Inps ma amplificata da esponenti del centrodestra ...

Angelo14879829 : @EnricoLetta @pdnetwork La scienza non speranza con Tachipirina e vigila attesa. Avete sulla coscienza 170mila mort… - Emanuelamodene1 : RT @virginiasacchi: Mi fate tenerezza quando pensate che una commissione d'inchiesta farà pagare #Speranza, #Conte, #Letta e #Draghi x ciò… - virginiasacchi : Mi fate tenerezza quando pensate che una commissione d'inchiesta farà pagare #Speranza, #Conte, #Letta e #Draghi x… - Hattoriando : RT @dgpaolo18: @jacopo_iacoboni questo spiega il motivo per il quale 104 militari russi scorrazzavano per l’Italia con il placet di Conte.Q… - MIMoMA22 : Azz. Pensavo parlaste finalmente di far partire inchiesta su Conte e russi a scorrazzare per italia (voi al governo) -