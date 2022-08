Conte alla stazione annuncia il tour elettorale | Si parte in treno per incontrare il Paese

gparagone : Chiamato da #Conte alla #TaskForce Covid, rimane a Londra ???? Sotto #Draghi, fregandosene di Costituzione e Diritti… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Alle donne va assicurata vera parità, il congedo di paternità deve arrivare alla stessa durata di… - call_the_kernel : RT @Favollo2: Quando Giuseppe #Conte mesi fa chiedeva a #Draghi uno scostamento di bilancio per tamponare la crisi energetica, venne tratta… - serebellardinel : RT @Favollo2: Quando Giuseppe #Conte mesi fa chiedeva a #Draghi uno scostamento di bilancio per tamponare la crisi energetica, venne tratta… - cesco_visco : RT @angerypacifist: Gli vietano di parlare, lo escludono dai meeting, lo oscurano ovunque, attaccano le sue riforme e i suoi risultati ma s… -

FbAd annunciarlo il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe, intervenuto in collegamento videopresentazione delle liste del M5s a Napoli. I problemi di 'Napoli non li abbiamo risolti di ...(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2022 'Si parte, si parte in treno, iniziamo dal Nord, dal Veneto, incontreremo piccoli e medi imprenditori che ...Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha denunciato le conseguenze del caro energia: "Adesso in campagna elettorale scoprono queste emergenze".