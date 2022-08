Conferenza stampa Dionisi: «Col Milan potrebbe non bastare fare il massimo…» (Di lunedì 29 agosto 2022) L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato in Conferenza stampa in vista del match contro il Milan Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. PARTITA – «potrebbe non bastare fare il massimo, sappiamo che nelle individualità hanno qualcosa in più di noi, sappiamo che potremmo essere sfavoriti sulla carta ma vogliamo cambiare la carta». Milan – «Il Milan. Lo rispettiamo più che temere, sapendo che ci metterà in difficoltà come fa con tutte. Ha aggiunto consapevolezza con lo Scudetto vinto con merito. Alla rosa che hanno, hanno aggiunto qualità perché hanno acquisito giocatori ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) L’allenatore del Sassuoloha parlato inin vista del match contro ilAlessio, allenatore del Sassuolo, ha parlato inalla vigilia della partita contro il. PARTITA – «nonil massimo, sappiamo che nelle individualità hanno qualcosa in più di noi, sappiamo che potremmo essere sfavoriti sulla carta ma vogliamo cambiare la carta».– «Il. Lo rispettiamo più che temere, sapendo che ci metterà in difficoltà come fa con tutte. Ha aggiunto consapevolezza con lo Scudetto vinto con merito. Alla rosa che hanno, hanno aggiunto qualità perché hanno acquisito giocatori ...

