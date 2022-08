Conferenza stampa Alvini: «Con l’Inter niente turnover, raccolto meno di quanto meritato» (Di lunedì 29 agosto 2022) L’allenatore della Cremonese Alvini ha parlato in Conferenza stampa in vista dell’Inter Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. turnover – «Non lo faccio spesso, io faccio delle scelte. Contro il Torino sono state obbligate, penso di mettere in campo la formazione migliore per fare il massimo». INTER – «Rispettiamo l’Inter e vogliamo vedere se lavorare con un blocco più basso può levare qualche traiettoria lì davanti. In linea di massima vogliamo giocare a San Siro con le nostre caratteristiche e le nostre idee». IDENTITA – «La Cremonese ha una sua identità e ha fatto buone partite, raccogliendo meno di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) L’allenatore della Cremoneseha parlato inin vista delMassimiliano, allenatore della Cremonese, ha parlato inalla vigilia della partita contro– «Non lo faccio spesso, io faccio delle scelte. Contro il Torino sono state obbligate, penso di mettere in campo la formazione migliore per fare il massimo». INTER – «Rispettiamoe vogliamo vedere se lavorare con un blocco più basso può levare qualche traiettoria lì davanti. In linea di massima vogliamo giocare a San Siro con le nostre caratteristiche e le nostre idee». IDENTITA – «La Cremonese ha una sua identità e ha fatto buone partite, raccogliendodi ...

