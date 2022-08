Condò | sarebbe deludente se il Napoli si rimangiasse la rivoluzione estiva con Ronaldo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 agosto 2022) L’idea dialnon piace a Paoloeditorialista di Repubblica. Non c’è complimento migliore al mercato deldell’ondata di giudizi negativi che ha accolto la possibilità di scambiare Osimhen con. Non avrebbe senso forzare adesso la cessione di Osimhen perché il nigeriano è un assegno circolare, farà incassare comunque tanti soldi alquando verrà il momento. Darlo via perimplicherebbe poi lo spostamento di Kvaratskhelia, perché le zolle dalle quali ama partire Cristiano sono le stesse del georgiano, e il differente peso politico tra i duenelle cose, con conseguente ridiscussione delle prospettive di Raspadori e Simeone. Insomma, ladel ...