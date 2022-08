Concorso straordinario bis, posti accantonati. USR comunicano quali non saranno disponibili per le supplenze (Di lunedì 29 agosto 2022) supplenze anno scolastico 2022/23 da GaE, GPS e graduatorie di istituto: il Ministero chiarisce con apposita nota come trattare i posti accantonati per il Concorso straordinario bis qualora le relative procedure non siano ancora concluse e le nomine in ruolo non ancora avviate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022)anno scolastico 2022/23 da GaE, GPS e graduatorie di istituto: il Ministero chiarisce con apposita nota come trattare iper ilbis qualora le relative procedure non siano ancora concluse e le nomine in ruolo non ancora avviate. L'articolo .

