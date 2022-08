Commissaria antiracket | “Libero Grassi rivoluzionario | venne lasciato solo”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “Oggi ricordiamo l’omicidio di un uomo con un pensieroper quell’epoca, un uomo che in assoluta solitudine si è contrapposto, anche in maniera sfidante, alla criminalità organizzata”. Lo ha detto all’Adnkronos la Prefetta Maria Grazia Nicolò,straordinaria del governo per il coordinamento delle iniziativee antiusura, a margine della commemorazione dell’imprenditore, ucciso il 29 agosto di 31 anni fa per avere detto no al racket del pizzo. Parlando dei casi di richieste delle vittime del racket e dell’usura al Fondo di solidarietà, Nicolò ha detto che c’è stato “un incremento, anche in Sicilia, nel 2021, ancora è presto per stabilire cosa accadrà quest’anno – spiega – ma dobbiamo tenere conto che alla denuncia non corrisponde ...