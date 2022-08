Come sta Paola Turci dopo la caduta, la moglie: ‘Il peggio è passato’ (Di lunedì 29 agosto 2022) Paola Turci nelle scorse ore è stata coinvolta in un incidente. Tanta paura per a cantante che ha dovuto cancellare un concerto a Forlì. Paola Tursci scrive sui social: “Sto bene” Ma sembra non sia stato niente di grave visto che è lei stessa a parlarne sui social. “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. vi abbraccio piano piano tutt@ quant@”. Le dichiarazioni della moglie Anche la moglie Francesca Pasquale, dopo aver preso un brutto spavento, interviene sui social per dire “dopo uno spavento improvviso il peggio è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022)nelle scorse ore è stata coinvolta in un incidente. Tanta paura per a cantante che ha dovuto cancellare un concerto a Forlì.Tursci scrive sui social: “Sto bene” Ma sembra non sia stato niente di grave visto che è lei stessa a parlarne sui social. “Sto bene, è stata una bruttae ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. vi abbraccio piano piano tutt@ quant@”. Le dichiarazioni dellaAnche laFrancesca Pasquale,aver preso un brutto spavento, interviene sui social per dire “uno spavento improvviso ilè ...

borghi_claudio : Volete sapere invece come mandare a casa SPERANZA? Semplice: basta essere di Napoli o di questi comuni ?? e NON VOTA… - petergomezblog : Il settimanale Economist sulle sanzioni alla Russia: “Non sta andando come si sperava, Mosca regge meglio del previ… - ladyonorato : Si sono scordati di dire come sta ora il pilota. #maloreimprovviso - Sir_C4T : @HoaraBorselli Ma che sta a dì , la @MarinSanna mica sta avvinghiata a 4 uomini a toccargli il pacco...... ballava… - PonzErica : RT @Greenpeace_ITA: I leader mondiali stanno mandando al collasso i nostri #oceani. La loro avidità sta mandando in fumo i colloqui all'ONU… -