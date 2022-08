Come seguire lo spoglio delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 (Di lunedì 29 agosto 2022) Si avvicina il voto del 25 settembre, giorno in cui gli italiani saranno chiamati a eleggere il nuovo Parlamento, dopo lo scioglimento delle due Camere di quest’estate in seguito alla caduta del governo Draghi (immagine di copertina). Anche in occasione delle elezioni di quest’anno, la televisione giocherà un ruolo importante nell’informare i cittadini sui programmi dei partiti e sulle dichiarazioni dei loro esponenti di maggior rilievo. E sempre in tv verranno dati in diretta i primi exit poll (i sondaggi eseguiti all’uscita dei seggi), in grado di dare da subito una prima indicazione sull’esito del voto. Ovviamente andranno in onda anche gli speciali delle varie redazioni dei telegiornali Rai, Mediaset, La7 e Sky, che offriranno un valido contributo al racconto del voto. In questo articolo vedremo ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 29 agosto 2022) Si avvicina il voto del 25, giorno in cui gli italiani saranno chiamati a eleggere il nuovo Parlamento, dopo lo scioglimentodue Camere di quest’estate in seguito alla caduta del governo Draghi (immagine di copertina). Anche in occasionedi quest’anno, la televisione giocherà un ruolo importante nell’informare i cittadini sui programmi dei partiti e sulle dichiarazioni dei loro esponenti di maggior rilievo. E sempre in tv verranno dati in diretta i primi exit poll (i sondaggi eseguiti all’uscita dei seggi), in grado di dare da subito una prima indicazione sull’esito del voto. Ovviamente andranno in onda anche gli specialivarie redazioni dei telegiornali Rai, Mediaset, La7 e Sky, che offriranno un valido contributo al racconto del voto. In questo articolo vedremo ...

ilfoglio_it : La revisione del Pnrr sarebbe un rischio enorme che comprometterebbe le sorti del nostro paese. Invece di azzuffars… - tuttopuntotv : Come seguire lo spoglio delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 #ElezioniPolitiche2022 - fraencamente : Attualmente ricordando come ho vissuto la ottava stagione di GOT: sveglia alle 4 per seguire in diretta la puntata… - ifuseekmarii : brava ja mo che hai iniziato a seguire le mie amiche come ti senti stronza di merda - RosaMar95027825 : @LaVeritaWeb @laudellapasqua Tutto programmato per seguire l'esempio Americano! Bene, allora togliete le tasse e da… -