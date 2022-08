Come prolungare i benefici delle vacanze (Di lunedì 29 agosto 2022) Affrontare al meglio il rientro dalle vacanze può diventare una strada in salita. Ecco alcuni semplici strategie per ritrovare l’energia e ripartire alla grande Leggi su ilgiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) Affrontare al meglio il rientro dallepuò diventare una strada in salita. Ecco alcuni semplici strategie per ritrovare l’energia e ripartire alla grande

IOdonna : Basta un'apposita spazoola per mantenere la pelle brillante come in vacanza. Parola di Gwyneth -