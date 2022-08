Come fotografare lo schermo del PC

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 29 agosto 2022) Quante volte ci sarà capitato di voler catturare una parte delloo l'intero desktop del PC, magari per poterlo condividere velocemente sui social, nelle chat con amici oppure per esigenze lavorative (specie se lavoriamo per un sito online o per una rivista di tecnologia). In questo caso possiamo affidarci sia ad uno strumento integrato all'interno del sistema operativo Windows sia utilizzare uno dei tanti programmi pensati perlodel PC e abbellire gli scatti con frecce, testo, numeri, indicazioni, riquadri etc. I programmi che andremo ad elencare sono forniti gratuitamente (in particolare quelli distribuiti con licenze open source) da utilizzare per poter catturare in maniera precisa ogni parte dello, così da realizzare delle immagini ottime per guide o per mostrare informazioni o ...