Colpo grosso dei ladri a casa dell'ex moglie di Paolo Berlusconi (Di lunedì 29 agosto 2022) Colpo grosso dei ladri nell'appartamento milanese di Antonia Rosa Costanzo, 71 anni ed ex moglie - in seconde nozze - di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio. casa svaligiata, cassaforte sparita. Il furto, su cui indaga la questura, era stato... Leggi su europa.today (Di lunedì 29 agosto 2022)deinell'appartamento milanese di Antonia Rosa Costanzo, 71 anni ed ex- in seconde nozze - di, fratello di Silvio.svaligiata, cassaforte sparita. Il furto, su cui indaga la questura, era stato...

