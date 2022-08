Collegamento Italia-Singapore sulla sicurezza marittima

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Si è tenuta in questi giorni una speciale Riunione Vtc tra l’Information Fusion Centre della Marina Militare die il Force Headquarter di Agenor – l’Operazionenata dall’iniziativa europea denominata EMASoH (European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz), incon l’ultima nave consegnata alla Marina Militarena, la Thaon di Revel, della nuovissima classe Ppa (pattugliatore d’altura polivalente). L’evento è stato aperto da un intervento dell’Ambasciatore d’, Mario Vattani. “Questo programma – ha spiegato Vattani – ha non solo un significato strategico, è anche un segnale concreto della volontà dell’, insieme agli altri partner europei, di essere più presente d’ora in poi in questa ...