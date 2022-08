Cina e Russia, a settembre esercitazioni militari congiunte: 50mila militari nel Mar del Giappone (Di lunedì 29 agosto 2022) Navi da guerra russe e cinesi daranno vita a esercitazioni congiunte dall'1 al 7 settembre nel Mar del Giappone per perfezionare "la difesa congiunta delle rotte marittime e delle aree di attività ... Leggi su globalist (Di lunedì 29 agosto 2022) Navi da guerra russe e cinesi daranno vita adall'1 al 7nel Mar delper perfezionare "la difesa congiunta delle rotte marittime e delle aree di attività ...

santegidionews : Siamo a rischio di guerra mondiale? Molti lo pensano. Non si parla più di pace. Le linee di dialogo sono flebili o… - Agenzia_Ansa : La Russia diventa il primo fornitore di petrolio per la Cina #ANSA - BarozziPaul : RT @byoblu: La “cordiale intesa” tra Russia e Cina è indubbiamente tra le più grandi novità dello scenario geopolitico post-1989. Insieme,… - AgNPs : RT @byoblu: La “cordiale intesa” tra Russia e Cina è indubbiamente tra le più grandi novità dello scenario geopolitico post-1989. Insieme,… - AwP3R_GC : RT @N013Q: È possibile asserire lo stesso per il regime di low inflation, determinato attraverso la globalizzazione e sostenuto dalla colla… -