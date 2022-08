Cina, da navi Usa sabotaggio a stabilità Stretto di Taiwan (Di lunedì 29 agosto 2022) Con il pretesto della libertà di navigazione, "le navi da guerra americane mettono in mostra la loro forza: non si tratta di una promessa di 'libertà e di apertura', ma di una provocazione che cerca ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Con il pretesto della libertà digazione, "leda guerra americane mettono in mostra la loro forza: non si tratta di una promessa di 'libertà e di apertura', ma di una provocazione che cerca ...

demagistris : La guerra in Ucraina non si placa, con il rischio di catastrofe atomica nella centrale nucleare, ma non se ne deve… - infoitesteri : Taiwan, navi americane nello stretto: sale la tensione nel Pacifico. Cina: «Sabotaggio alla pace» - MariaAversano1 : RT @lupovittorio42: Attenzione, questi ci portano davvero alla terza guerra mondiale..... Manovre Cina-Russia in mar del Giappone. Con 60 n… - iconanews : Cina, da navi Usa sabotaggio a stabilità Stretto di Taiwan - bonaccorso_vito : RT @lupovittorio42: Attenzione, questi ci portano davvero alla terza guerra mondiale..... Manovre Cina-Russia in mar del Giappone. Con 60 n… -