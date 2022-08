Ciclismo: stagione finita per Filippo Baroncini, fermato da una doppia frattura (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua una prima stagione nei professionisti molto sfortunata per Filippo Baroncini. Il Campione del Mondo Under 23 è infatti costretto a fermarsi nuovamente per infortunio e stavolta lo farà per il resto della stagione. Una caduta rimediata ieri nella Bretagne Classic aveva da subito fatto preoccupare appassionati ed addetti ai lavori. Poi esami medici hanno confermato le sensazioni negative: due fratture per il corridore della Trek, una alla clavicola destra ed una a quel radio destro già fratturato ad inizio stagione. Inevitabilmente la stagione dell’italiano si ferma qui e non sarà dunque tra i possibili convocati del CT Daniele Bennati per il Campionato del Mondo di Wollongong, in Australia. Previsti per lui ulteriori esami e la possibile ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua una primanei professionisti molto sfortunata per. Il Campione del Mondo Under 23 è infatti costretto a fermarsi nuovamente per infortunio e stavolta lo farà per il resto della. Una caduta rimediata ieri nella Bretagne Classic aveva da subito fatto preoccupare appassionati ed addetti ai lavori. Poi esami medici hanno conle sensazioni negative: due fratture per il corridore della Trek, una alla clavicola destra ed una a quel radio destro giàto ad inizio. Inevitabilmente ladell’italiano si ferma qui e non sarà dunque tra i possibili convocati del CT Daniele Bennati per il Campionato del Mondo di Wollongong, in Australia. Previsti per lui ulteriori esami e la possibile ...

