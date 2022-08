Chiusura della “Casa di Daniele”, Montino: “Basta strumentalizzazioni sulle persone con disabilità e le loro famiglie” (Di lunedì 29 agosto 2022) Fiumicino – “Nonostante i chiarimenti forniti dall’assessora ai Servizi sociali Alessandra Colonna e dal presidente della Commissione Armando Fortini (leggi qui), continua la polemica sulla ‘Casa di Daniele’. Voglio dirlo molto chiaramente: Basta strumentalizzazioni sulle persone con disabilità e le loro famiglie“. A dichiararlo in una nota stampa è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “La Casa sorge all’interno di un appartamento di proprietà della famiglia P. che l’ha concessa in comodato d’uso gratuito alla cooperativa “Al Porto” con la clausola di prendersi cura del figlio, un ragazzo con grave disabilità psico-fisica. Non parliamo, quindi, di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 29 agosto 2022) Fiumicino – “Nonostante i chiarimenti forniti dall’assessora ai Servizi sociali Alessandra Colonna e dal presidenteCommissione Armando Fortini (leggi qui), continua la polemica sulla ‘di’. Voglio dirlo molto chiaramente:cone le“. A dichiararlo in una nota stampa è il sindaco di Fiumicino Esterino. “Lasorge all’interno di un appartamento di proprietàfamiglia P. che l’ha concessa in comodato d’uso gratuito alla cooperativa “Al Porto” con la clausola di prendersi cura del figlio, un ragazzo con gravepsico-fisica. Non parliamo, quindi, di ...

