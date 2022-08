Chicago P D trama episodi 29 agosto 2022 su Italia 1

(Di lunedì 29 agosto 2022)P.D.292021. Arriva su22 lunedì 22la nona stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAP.D.stagione 9o 11 Bugie. Lo scorsoo si era concluso su una nota non certo positiva per Kim e Adam: Burgess rischia di perdere la custodia di Makayla. La questione viene per il momento accantonata e la puntata si concentra su Kevin Atwater. Da qualche tempo l’agente sta frequentando Celeste. Ha perfino preso una casa nel quartiere di Burnside. Sono una coppia felice, ma c’è un grande ma: Celeste non ha la minima idea che ...

