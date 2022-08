Chiara Nasti, ecco quale nome hanno scelto per il figlio (Di lunedì 29 agosto 2022) Il nome del figlio di Chiara Nasti Chiara Nasti qualche tempo fa ha risposto ad alcune domande in merito alla sua maternità. Al momento è in attesa del secondo figlio. Il padre è il calciatore Mattia Zaccagni, con il quale presto si sposerà. A proposito del matrimonio ha affermato: “Sicuramente sposarsi con il pancione è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 29 agosto 2022) Ildeldiqualche tempo fa ha risposto ad alcune domande in merito alla sua maternità. Al momento è in attesa del secondo. Il padre è il calciatore Mattia Zaccagni, con ilpresto si sposerà. A proposito del matrimonio ha affermato: “Sicuramente sposarsi con il pancione è L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni rivelano il nome del figlio in arrivo (FOTO) - LALAZIOMIA : Zaccagni-Nasti, la coppia svela il nome del figlio in arrivo – FOTO - dardo82 : RT @PBItaliana: Chiara NASTI - adtoomuch : MA IN CHE SENSO CHIARA NASTI CHIAMERÀ SUO FIGLIO THIAGO COME IL FIGLIO IN ARRIVO DELLA CRISAFULLI MA CHE EPIDEMIA C’É QUEST’ANNO AIUTO - IsaeChia : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, ecco il nome che han scelto per il bebè in arrivo! L’influencer è al settimo mese… -