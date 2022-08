Chi è il figlio di Renato Zero, la storia di Roberto Fiacchini Anselmi (Di lunedì 29 agosto 2022) Renato Zero ha adottato legalmente il figlio Roberto Fiacchini Anselmi nel 2003 donagli appunto il suo cognome (Fiacchini). Il ragazzo al momento dell’adozione aveva già 30 anni e lavorava come guardia del corpo. Roberto, che ha anche preso parte all’Isola dei Famosi, ha poi regalato anche due bellissime nipotine a Renato Zero che è così diventato nonno. In merito a questa adozione che aveva destato non poche perplessità, il cantante romano ha spiegato tempo fa: “Ho adottato un figlio perché non volevo restare solo, non l’ho condizionato. Mi aveva colpito il modo in cui si era avvicinato a mia madre, frequentando la mia famiglia: era poetico, tenero e fra loro è nata una grande ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)ha adottato legalmente ilnel 2003 donagli appunto il suo cognome (). Il ragazzo al momento dell’adozione aveva già 30 anni e lavorava come guardia del corpo., che ha anche preso parte all’Isola dei Famosi, ha poi regalato anche due bellissime nipotine ache è così diventato nonno. In merito a questa adozione che aveva destato non poche perplessità, il cantante romano ha spiegato tempo fa: “Ho adottato unperché non volevo restare solo, non l’ho condizionato. Mi aveva colpito il modo in cui si era avvicinato a mia madre, frequentando la mia famiglia: era poetico, tenero e fra loro è nata una grande ...

