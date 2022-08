Chelsea, nome nuovo per l’attacco: pronto un tentativo per Zaha (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Chelsea cerca un attacco e il nome nuovo sarebbe quello di Zaha del Crystal Palace Il Chelsea è a cacca di una punta e, viste le difficoltà nell’arrivare ad Aubameyang, ora avrebbero messo nel mirino un nuovo attaccante. Secondo quanto riportato dal Guardian, infatti, i Blues sarebbero pronti a fare una tentativo per Zaha del Crystal Palace. L’ivoriano è in scadenza con le Eagles nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilcerca un attacco e ilsarebbe quello didel Crystal Palace Ilè a cacca di una punta e, viste le difficoltà nell’arrivare ad Aubameyang, ora avrebbero messo nel mirino unattaccante. Secondo quanto riportato dal Guardian, infatti, i Blues sarebbero pronti a fare unaperdel Crystal Palace. L’ivoriano è in scadenza con le Eagles nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

