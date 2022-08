Champions League su Prime Video, si parte con Napoli-Liverpool (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo il sorteggio dei gironi di giovedì scorso, riparte la fase a gironi della massima competizione europea che vedrà protagoniste su Prime Video i quattro club italiani di Milan, Inter, Juventus e Napoli, che ritorna in Champions League dopo due anni di assenza. Un girone molto serrato quello di quest’anno con partite che si concluderanno dopo sole otto settimane per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar.Si parte mercoledì 7 settembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con il Napoli di Spalletti che affronterà in casa il Liverpool. Si prosegue poi mercoledì 14 settembre alle 21:00 con Juventus-Benfica (in diretta esclusiva su Prime ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo il sorteggio dei gironi di giovedì scorso, rila fase a gironi della massima competizione europea che vedrà protagoniste sui quattro club italiani di Milan, Inter, Juventus e, che ritorna indopo due anni di assenza. Un girone molto serrato quello di quest’anno con partite che si concluderanno dopo sole otto settimane per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar.Simercoledì 7 settembre (in diretta esclusiva sudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con ildi Spalletti che affronterà in casa il. Si prosegue poi mercoledì 14 settembre alle 21:00 con Juventus-Benfica (in diretta esclusiva su...

gippu1 : Il giorno di dolore che uno ha: oggi sono 10 anni da quando, nel momento decisivo del play-off di Champions League… - gippu1 : Il declino irreversibile di #Haaland in un dato: partite che ci aveva messo a segnare una tripletta in Champions L… - acmilan : ??? 'We want to compete for something bigger' Paolo Maldini's comments on the #UCL draw ??? 'Vogliamo competere per… - sportface2016 : #ChampionsLeague 2022/2023, ecco le partite trasmesse in esclusiva da #AmazonPrimeVideo: al via con… - Pierre8244309 : RT @Nicola89144151: Champions League - Amazon: 1° Giornata: Napoli - Liverpool 2° Giornata: Juventus - Benfica 3° Giornata: Chelsea - Mila… -