Champions League : Napoli - Liverpool in diretta su Amazon Prime (Di lunedì 29 agosto 2022) Napoli - Liverpool, in programma il 7 settembre allo stadio Maradona, gara valevole per la prima gara a gironi di Uefa Champions League del gruppo A, sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime. Le altre gare saranno Juventus - Benfica, Chelsea - Milan e poi Barcellona - Inter. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 29 agosto 2022), in programma il 7 settembre allo stadio Maradona, gara valevole per la prima gara a gironi di Uefadel gruppo A, sarà trasmessa in esclusiva su. Le altre gare saranno Juventus - Benfica, Chelsea - Milan e poi Barcellona - Inter.

