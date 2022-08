Champions League, le italiane su Prime Video nelle prime quattro giornate: le gare (Di lunedì 29 agosto 2022) Amazon prime Video ha comunicato quali saranno le prime partite della Champions League che trasmetterà in esclusiva La prossima settimana comincerà la nuova Champions League 2022/2023, con quattro italiane ai nastri di partenza: Milan, Inter, Juventus e Napoli. E attraverso un comunicato ufficiale, Amazon prime Video ha comunicato le prime quattro partite che trasmetterà in esclusiva sulla propria piattaforma. Mercoledì 7 settembre – Napoli vs Liverpool Mercoledì 14 settembre – Juventus vs Benfica Mercoledì 5 ottobre – Chelsea vs Milan Mercoledì 12 ottobre – Barcellona vs ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Amazonha comunicato quali saranno lepartite dellache trasmetterà in esclusiva La prossima settimana comincerà la nuova2022/2023, conai nastri di partenza: Milan, Inter, Juventus e Napoli. E attraverso un comunicato ufficiale, Amazonha comunicato lepartite che trasmetterà in esclusiva sulla propria piattaforma. Mercoledì 7 settembre – Napoli vs Liverpool Mercoledì 14 settembre – Juventus vs Benfica Mercoledì 5 ottobre – Chelsea vs Milan Mercoledì 12 ottobre – Barcellona vs ...

gippu1 : Il giorno di dolore che uno ha: oggi sono 10 anni da quando, nel momento decisivo del play-off di Champions League… - gippu1 : Il declino irreversibile di #Haaland in un dato: partite che ci aveva messo a segnare una tripletta in Champions L… - acmilan : ??? 'We want to compete for something bigger' Paolo Maldini's comments on the #UCL draw ??? 'Vogliamo competere per… - elpentoFVCR : @interistisinas ah ah Bellanova e Asllani scouting, questa è buona... Kalulu pippa poi fa cappottare. Capisco che i… - DocRiserva : ?????? Iscrivetevi al Fantacalcio della Champions League! Ricchi premi e cotillon! (Cit.) #FantasyFootball -