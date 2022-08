Cerca Google foto: Barù Twitter news (Di lunedì 29 agosto 2022) Cerca Google foto: Barù si scaglia contro il fandom di coppia e mette definitivamente un punto alla speranza dei fan Jerù di vederlo con Jessica Selassié: “Ne ho le pall* piene!”. Lo sfogo sui social non è piaciuto ai tanti fan che vorrebbero ancora vederlo in una relazione con Jessica Selassié e che hanno supportato L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di lunedì 29 agosto 2022)si scaglia contro il fandom di coppia e mette definitivamente un punto alla speranza dei fan Jerù di vederlo con Jessica Selassié: “Ne ho le pall* piene!”. Lo sfogo sui social non è piaciuto ai tanti fan che vorrebbero ancora vederlo in una relazione con Jessica Selassié e che hanno supportato L'articolo proviene da TenaceMente.com.

spadacciniweb : @ricpuglisi Su google cerca 'epidemia esponenziale' - TvtimeNews : RT @SimonaSodano3: #Barù sbotta contro i fan dei Jerù sui social: “Ne ho le pall* piene!” Vai al sito per saperne di più ?? - SimonaSodano3 : RT @SimonaSodano3: #Barù sbotta contro i fan dei Jerù sui social: “Ne ho le pall* piene!” Vai al sito per saperne di più ?? - SimonaSodano3 : #Barù sbotta contro i fan dei Jerù sui social: “Ne ho le pall* piene!” Vai al sito per saperne di più ??… - io_sono_bea : @j_viicx amo cerca su google receiptify e c'è un sito apposta -