Centro Ufologico Mediterraneo: “Boom di avvistamenti nei cieli dell’Italia” (Di lunedì 29 agosto 2022) I contatti del C.UFO.M. (Centro Ufologico Mediterraneo) deputati alla ricezione degli avvistamenti, nella caldissima estate 2022 sono stati letteralmente inondati da segnalazioni di Ufo o presunti tali. Il fenomeno, ha interessato, in pratica tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige. Il Presidente dell’associazione di ricerca sugli Ufo, Angelo Carannante, nel precisare che “la grande maggioranza degli avvistamenti ricevono una spiegazione razionale e quindi vengono archiviati”, comunica che, “in questo primo gruppo di avvistamenti senza spiegazione, cui ne seguirà un secondo, sono state pubblicate le indagini relative a casi avvenuti a Mondragone (Caserta), Catania, Varese, San Prisco (Caserta), Cuma (Napoli), Sassuolo (Modena) ed infine Como. Ma tutta l’Italia, nella ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 29 agosto 2022) I contatti del C.UFO.M. () deputati alla ricezione degli, nella caldissima estate 2022 sono stati letteralmente inondati da segnalazioni di Ufo o presunti tali. Il fenomeno, ha interessato, in pratica tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige. Il Presidente dell’associazione di ricerca sugli Ufo, Angelo Carannante, nel precisare che “la grande maggioranza degliricevono una spiegazione razionale e quindi vengono archiviati”, comunica che, “in questo primo gruppo disenza spiegazione, cui ne seguirà un secondo, sono state pubblicate le indagini relative a casi avvenuti a Mondragone (Caserta), Catania, Varese, San Prisco (Caserta), Cuma (Napoli), Sassuolo (Modena) ed infine Como. Ma tutta l’Italia, nella ...

tusciaweb : “Boom di avvistamenti di ufo o presunti tali in Italia nell’estate 2022” Roma – I contatti del Centro ufologico M… - Ulyfey : RT @mattinodinapoli: «Nella torrida estate 2022 è boom di avvistamenti Ufo in Italia»: le segnalazioni del Centro Ufologico Mediterraneo ht… - mattinodinapoli : «Nella torrida estate 2022 è boom di avvistamenti Ufo in Italia»: le segnalazioni del Centro Ufologico Mediterraneo -