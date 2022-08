Cavani ha scelto la sua prossima destinazione | riparte dalla Spagna!

(Di lunedì 29 agosto 2022) Corteggiato a lungo da diversi top club europei, tra cui la Juventus, alla fine Edinsonhadi accettare l’offerta del Valencia. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’affare è in chiusura e il Matador dovrebbe sbarcare a Valencia già nella giornata di oggi. D’altronde, lo stesso allenatore degli spagnoli Rino Gattuso ne aveva annunciato l’imminente arrivo nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid.Valencia Accordo A convincere il Matador sarà stata sicuramente l’opportunità di poter tornare ad essere protagonista ad alti livelli. Senza doversi accontentare invece di un ruolo da gregario, anche se in squadre più prestigiose. Dunque, l’attaccante ex Napoli arriverà in Liga a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Manchester ...

